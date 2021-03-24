Facebook не предотвратил миллиардные просмотры постов с дезинформацией, - Times
Компания Facebook могла бы предотвратить более 10 миллиардов просмотров постов, содержащих недостоверную информацию о выборах в США. Однако соцсеть не приняла соответствующие меры раньше.
Согласно докладу, если бы соцсеть задействовала механизмы, блокирующие ложный и токсичный контент, раньше октября, компания могла бы предотвратить примерно 10,1 миллиардов просмотров постов на 100 наиболее популярных страницах, которые распространяли дезинформацию в преддверии выборов.
На протяжении прошедшего лета на эти 100 страниц пользователи заходили в миллионы раз чаще, чем на аккаунты 100 традиционных американских СМИ вместе взятых.
"Пугает то, что это только 100 самых популярных страниц - это не вся вселенная недостоверной информации", - сказал представитель организации Фади Куран.
Он отметил, что число подобных страниц, вероятно, гораздо больше, так как при подсчетах применялся очень консервативный подход. Аккаунты отмечались как дезинформирующие, если они содержали как минимум три записи с недостоверными данными, две из которых могли быть опубликованы с разницей в 90 дней.
Напомним, в феврале компания Facebook решила уменьшить количество политического контента в соцсети. В компании объяснили это жалобами со стороны пользователей.
В частности, основатель соцсети Марк Цукерберг во время последнего финансового отчета сказал, что компания все чаще слышит от пользователей, что они не хотят, чтобы политический контент занимал всю ленту новостей.
Компания пообещала провести тест, в рамках которого политическое содержание будет сокращено для части жителей Канады, Бразилии, Индонезии и США.
Недавно Facebook расширил перечень фейков о коронавирусе, которые нельзя распространять в соцсети. Сообщения с фейками о COVID-19 будут удаляться.