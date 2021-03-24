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Facebook не запобіг мільярдним переглядам дописів з дезінформацією, - Times

Новость на русском → Середа 24 березня 2021 06:18
Facebook не запобіг мільярдним переглядам дописів з дезінформацією, - Times Фото: Facebook (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Компанія Facebook могла б запобігти понад 10 мільярдним переглядам дописів, що містять невірогідну інформацію про вибори в США. Однак соцмережа не прийняла відповідних заходів раніше.

Про це пише газета Times з посиланням на доповідь громадської організації Avaaz.

Згідно з доповіддю, якби соцмережа залучила механізми, що блокують помилковий і токсичний контент, раніше жовтня, компанія могла б запобігти приблизно 10,1 мільярдним переглядам дописів на 100 найбільш популярних сторінках, які поширювали дезінформацію напередодні виборів.

Протягом минулого літа на ці 100 сторінок користувачі заходили в мільйони разів частіше, ніж на акаунти 100 традиційних американських ЗМІ разом узятих.

"Лякає те, що це тільки 100 найбільш популярних сторінок - це не увесь всесвіт невірогідної інформації", - сказав представник організації Фаді Куран.

Він зазначив, що число подібних сторінок, ймовірно, набагато більше, оскільки при підрахунках застосовувався дуже консервативний підхід. Акаунти відзначалися як такі, що дезінформують, якщо вони містили як мінімум три записи з недостовірними даними, дві з яких могли бути опубліковані з різницею в 90 днів.

Нагадаємо, в лютому компанія Facebook вирішила зменшити кількість політичного контенту в соцмережі. У компанії пояснили це скаргами з боку користувачів.

Зокрема, засновник соцмережі Марк Цукерберг під час останнього фінансового звіту сказав, що компанія все частіше чує від користувачів, що вони не хочуть, аби політичний контент займав всю стрічку новин.

Компанія пообіцяла провести тест, в рамках якого політичний зміст буде скорочено для частини жителів Канади, Бразилії, Індонезії та США.

Нещодавно Facebook розширив перелік фейків про коронавірус, які не можна поширювати у соцмережі. Дописи з фейками про COVID-19 будуть видалятися.

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