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Facebook завтра отменит запрет на политическую рекламу в США

Новина українською → США, Среда 03 марта 2021 22:18
Facebook завтра отменит запрет на политическую рекламу в США Фото: Facebook (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Facebook завтра, 4 марта, отменит свой запрет на политическую рекламу в Соединенных Штатах Америки, которая была введена в ноябре 2020 года из-за выборов президента.

Об этом говорится в сообщении компании в среду, передает Reuters.

В ноябре социальная сеть временно запретила политическую, избирательную и социальную рекламу в рамках усилий, направленных на борьбу с дезинформацией и злоупотреблениями вокруг выборов президента США.

Facebook заявил, что рекламодатели, которые завершили процесс авторизации, смогут подавать новые объявления о политике, выборах и социальных проблемах или редактировать предыдущие объявления, чтобы снова их включить.

Напомним, в феврале компания Facebook решила уменьшить количество политического контента в соцсети. В Компании объяснили это жалобами со стороны пользователей.

В частности, основатель соцсети Марк Цукерберг во время последнего финансового отчета сказал, что компания все чаще слышит от пользователей, что они не хотят, чтобы политический контент занимал всю ленту новостей.

Компания пообещала провести тест, в рамках которого политическое содержание будет сокращено для части жителей Канады, Бразилии, Индонезии и США.

Недавно Facebook расширил перечень фейков о коронавирусе, которые нельзя распространять в соцсети. Сообщения с фейками о COVID-19 будут удаляться.

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