Facebook предоставит пользователям больше контроля над их лентой новостей

Facebook запускает функцию предоставления пользователям больше контроля над содержанием их лент новостей. Инструментарий позволит ранжировать сообщения в ленте хронологически, а также выбирать приоритетные страницы и друзей.

Об этом 31 марта Facebook сообщил в своем блоге.

"Сегодня мы представляем новый инструмент, чтобы предоставить вам больше контроля над тем, чем вы делитесь в ленте новостей и управлять тем, кто может комментировать ваши общедоступные публикации", - говорится в сообщении.

Новая панель фильтров Facebook, которая появится в верхней части ленты новостей, позволит пользователям легче получить доступ к инструменту для ранжирования контента хронологически, в отличие от алгоритмического.

Выбрав фильтр "последнее", пользователи могут увидеть новейшие по времени сообщения. Новый инструмент предлагает более доступный способ для пользователей перейти на хронологический порядок ленты новостей Facebook.

Новая панель фильтров позволит пользоваться параметром "избранное" в контекстном меню, чтобы расставить приоритеты насчет отображения публикаций 30 друзей и избранных страниц. Такие приоритетные посты будут показываться выше в ленте новостей пользователя.

Панель фильтров ленты новостей доступна для пользователей Android и будет доступна в приложении iOS в течение ближайших недель.

Facebook расширяет информативность блока "Почему я это вижу?", чтобы предоставить пользователям больше информации о том, почему предлагается та или иная информация в их ленте новостей.

В дополнение к изменениям относительно большего контроля над лентой новостей, пользователи также смогут больше управлять тем, кто комментирует их публикации.