Facebook надасть користувачам більше контролю над їхньою стрічкою новин

Facebook запускає функцію надання користувачам більше контролю над вмістом їхніх стрічок новин. Інструментарій дозволить ранжувати повідомлення у стрічці хронологічно, а також обирати пріоритетні сторінки та друзів.

Про це 31 березня Facebook повідомив в своєму блозі.

"Сьогодні ми представляємо новий інструмент, щоб надати вам більше контролю над тим, чим ви ділитесь у стрічці новин та керувати тим, хто може коментувати ваші загальнодоступні публікації", - йдеться в повідомленні.

Нова панель фільтрів Facebook, яка з’явиться у верхній частині стрічки новин, дозволить користувачам легше отримати доступ до інструменту для ранжирування вмісту хронологічно, на відміну від алгоритмічного.

Вибравши фільтр "останнє", користувачі можуть побачити найновіші за часом повідомлення. Новий інструмент пропонує більш доступний спосіб для користувачів перейти на хронологічний порядок стрічки новин Facebook.

Нова панель фільтрів також дозволить користуватися параметром "вибране" в контекстному меню, аби розставити пріоритети щодо відображення публікацій 30 друзів та вибраних сторінок. Такі пріоритетні пости відображатимуться вище в стрічці новин користувача.

Панель фільтрів стрічки новин доступна для користувачів Android і буде доступна в додатку iOS протягом найближчих тижнів.

Також Facebook розширює інформативність блоку "Чому я це бачу?" для надання користувачам більше даних про те, чому пропонується та чи інша інформація у їхній стрічці новин.

На додаток до змін щодо більшого контролю над стрічкою новин, користувачі також зможуть більше керувати тим, хто коментує їхні публікації.