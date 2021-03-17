Facebook начинает удалять рекомендации политических групп "для уменьшения напряжения"

Компания Facebook заявила 17 марта, что начинает удалять рекомендации для пользователей по всему миру относительно политических и социальных групп в соцсети. Такие действия призваны "уменьшить напряжение" на сайте.

Также компания сообщила об изменениях, направленных на уменьшение охвата групп, которые нарушают правила сайта. Людей также будут предупреждать в случае присоединения к сообществам, которые ранее нарушали правила соцсети.

Эксперты и общественные организации уже давно предупреждают, что группы Facebook часто используются для распространения дезинформации и организации экстремистской деятельности.

Во вторник вице-президент по вопросам инжиниринга Facebook Том Элисон заявил в интервью, что Facebook активно вкладывается в развитие групп.

По его словам, изменения в рекомендации политических и общественных групп произошли из-за того, что пользователи хотят видеть меньше политического контента.

"Они хотят, чтобы мы немного снизили температуру", - приводит агентство слова Элисон.

Отмечается, что новым группам на любую тему нужно будет подождать 21 день, прежде чем получить право на рекомендации. Это время нужно Facebook для возможности понять, как будет функционировать группа.

В Facebook при этом пока отказалась уточнить, какие критерии будут определять нарушение правил.