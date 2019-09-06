Facebook попала под антимонопольное расследование в США

Несколько генпрокуроров штатов США проведут расследование в отношении Facebook Inc на предмет того, не подавляет ли социальная сеть конкуренцию и не подвергает ли пользователей риску. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отметила прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, даже крупнейшая социальная сеть в мире должна соблюдать закон и уважать потребителей. По ее словам, расследование также коснется цен на рекламу Facebook.

С состав прокуроров, расследующих деятельность компании, также входят прокуроры из Колорадо, Флориды, Айовы, Небраски, Северной Каролины, Огайо, Теннесси и округа Колумбия.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка заявила, что ожидает, что к расследованию присоединятся другие штаты.

Акции компании Facebook Inc упали на 2% в начале торгов 6 сентября.

Напомним, в июне Федеральная торговая комиссия США планировала начать антимонопольную проверку в отношении Amazon и Facebook, а Минюст США - в отношении Apple и Google.

Как сообщало РБК-Украина, более 30 генеральных прокуроров штатов США планируют начать расследование в отношении Google в связи с возможными нарушениями антимонопольного законодательства.