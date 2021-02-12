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Facebook помогал полиции опознать участников штурма Капитолия, - Bloomberg

Автор: Даша Харченко

Компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения нападения.

Об этом заявила руководитель подразделения компании по нормативному регулированию Моника Бикерт, передает Bloomberg.

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Сотрудники Facebook анализировали фотографии, которые публиковали участники беспорядков. В то же время специализированное программное обеспечение для распознавания лиц не применялось.

Напомним, компания Facebook решила уменьшить количество политического контента в соцсети. В Компании объяснили это жалобам со стороны пользователей соцсети Facebook.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

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