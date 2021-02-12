Facebook допомагав поліції впізнати учасників штурму Капітолію, - Bloomberg

Компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів в Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.
Про це заявила керівник підрозділу компанії щодо нормативного регулювання Моніка Бікерт, передає Bloomberg.
Співробітники Facebook аналізували фотографії, які публікували учасники заворушень. Водночас спеціалізоване програмне забезпечення для розпізнавання лиць не застосовувалося.
Нагадаємо, компанія Facebook вирішила зменшити кількість політичного контенту в соцмережі. У Компанії пояснили це скаргами з боку користувачів соцмережі Facebook.
6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.