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Facebook допомагав поліції впізнати учасників штурму Капітолію, - Bloomberg

Автор: Даша Харченко

Компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів в Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.

Про це заявила керівник підрозділу компанії щодо нормативного регулювання Моніка Бікерт, передає Bloomberg.

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Співробітники Facebook аналізували фотографії, які публікували учасники заворушень. Водночас спеціалізоване програмне забезпечення для розпізнавання лиць не застосовувалося.

Нагадаємо, компанія Facebook вирішила зменшити кількість політичного контенту в соцмережі. У Компанії пояснили це скаргами з боку користувачів соцмережі Facebook.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

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