Facebook получил еще один многомиллионный штраф. На этот раз от Британии

Размер штрафа составляет 69,6 млн долларов.

Согласно информации от регулятора, несмотря на несколько предупреждений, Facebook отказался реагировать на его запросы о предоставлении дополнительной информации касаемо проверки сделки по покупке Giphy (база данных анимированных GIF-файлов).

"Мы предупреждали Facebook, что отказ предоставить нам информацию является нарушением правил, но даже после проигрыша Facebook в двух независимых инстанциях компания продолжала уклоняться от выполнения своих юридических обязанностей", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в Британии одобрение регулятора не является обязательным, однако он имеет возможность вмешиваться, если решит, что из-за компании могут пострадать потребители.

Facebook, со своей стороны, не согласен с наказанием.