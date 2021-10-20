RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Facebook отримав ще один багатомільйонний штраф. Цього разу від Британії

Автор: Сергій Пишкін

Британський регулятор з питань конкуренції оштрафував Facebook, який належить Марку Цукербергу. Компанію звинуватили у відмові співпрацювати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу британського регулятора СМА.

Розмір штрафу становить 69,6 млн доларів.

Згідно з інформацією від регулятора, попри кілька попереджень, Facebook відмовився реагувати на його запити про надання додаткової інформації щодо перевірки угоди з купівлі Giphy (база даних анімованих GIF-файлів).

"Ми попереджали Facebook, що відмова надати нам інформацію є порушенням правил, але навіть після програшу Facebook у двох незалежних інстанціях компанія продовжувала ухилятися від виконання своїх юридичних обов'язків", - пише пресслужба.

Зазначається, що в Британії схвалення регулятора не є обов’язковим, однак він має можливість втручатися, якщо вирішить, що через компанію можуть постраждати споживачі.

Facebook, зі свого боку, не згодний з покаранням.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяFacebook