Facebook покинет топ-менеджер по безопасности

Стэймос пообещал продолжить свои исследования в области информационной безопасности

Главный специалист по безопасности социальной сети Facebook Алекс Стэймос уходит из компании. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Как сообщил Стэймос, его последний рабочий день в Facebook - 17 августа.

"И хотя я лишусь удовольствия работать бок о бок с моими друзьями, меня радует, что так много преданных, вдумчивых и опытных людей продолжат решать эти проблемы", - написал Стэймос.

Он также отметил, что начиная с сентября начнет на постоянной основе преподавать в Стэнфордском университете и пообещал продолжить свои исследования в области информационной безопасности.

Отметим, Стеймос руководит безопасностью в соцсети с 2015 года. Его отдел, в частности, отвечал за реакцию на обвинения в использовании платформы представителями России с целью повлиять на результаты выборов президента США в 2016 году.

Напомним, ранее сообщалось, что акции Facebook обвалились на 24%.

Квартальный отчет компании оказался хуже, чем этого могли ожидать аналитики. Это первый случай с 2015 года, когда результаты стали хуже ожидаемых аналитиками.

В отчете сказано, что выручка компании за квартал смогла вырасти на 42% и достигла 13,2 млрд долларов, но аналитики рассчитывали, что этот показатель вырастет до 13,3 млрд.

Вместе с тем сообщалось, что компания Facebook израсходовала около 9 миллионов долларов на обеспечение личной безопасности и поездки Марка Цукерберга в 2017 году.