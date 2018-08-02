Facebook покине топ-менеджер з безпеки

Стэймос пообіцяв продовжити свої дослідження в області інформаційної безпеки

Головний фахівець з безпеки соціальній мережі Facebook Алекс Стеймос йде з компанії. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

Як повідомив Стеймос, його останній робочий день в Facebook - 17 серпня.

"І хоча я втрачу задоволення працювати пліч-о-пліч з моїми друзями, мене тішить, що так багато відданих, вдумливих і досвідчених людей продовжать вирішувати ці проблеми", - написав Стеймос.

Він також зазначив, що починаючи з вересня почне на постійній основі викладати в Стенфордському університеті і пообіцяв продовжити свої дослідження в області інформаційної безпеки.

Відзначимо, Стеймос керує безпекою в соцмережі з 2015 року. Його відділ, зокрема, відповідав за реакцію на звинувачення у використанні платформи представниками Росії з метою вплинути на результати виборів президента США в 2016 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції Facebook обвалилися на 24%.

Квартальний звіт компанії виявився гірше, ніж могли очікувати аналітики. Це перший випадок з 2015 року, коли результати стали гірше очікуваних аналітиками.

У звіті сказано, що виручка компанії за квартал змогла вирости на 42% і досягла 13,2 млрд доларів, але аналітики розраховували, що цей показник зросте до 13,3 млрд.

Разом з тим повідомлялося, що компанія Facebook витратила близько 9 мільйонів доларів на забезпечення особистої безпеки і поїздки Марка Цукерберга в 2017 році.