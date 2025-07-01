Facebook почав отримувати доступ до ваших особистих фото: як відключити небезпечну функцію

Що це за функція і в чому ризик

Після активації нової опції Meta може аналізувати фото на пристрої, навіть якщо вони не були завантажені в соціальну мережу. Компанія пояснює це необхідністю "хмарної обробки" для створення колажів, тематичних добірок і AI-редагування зображень. Однак, згідно з умовами, Meta отримує доступ до всього медіаконтенту в пам'яті телефону.

Функція поки що проходить тестування і поступово впроваджується в додатках компанії. Для її активації необхідна згода користувача.

Проте ідея про те, що штучний інтелект Meta отримує доступ до особистих фото, викликає стурбованість серед користувачів. На платформах X (Twitter) і Reddit люди висловлюють тривогу: незважаючи на заяви Meta, фотографії можуть використовуватися для навчання нейромереж.



Ця функція пропонується користувачам Facebook під час створення нової Історії (фото: TechCrunch)

Meta не виключає використання фото для навчання ШІ в майбутньому

Офіційні представники Meta повідомили, що наразі зображення не використовують для тренування AI-моделей. Однак вони не дали чіткої відповіді на питання, чи виключається таке використання в майбутньому.

У компанії підкреслюють, що функція є добровільною і супроводжується поясненнями про те, які саме дані використовуються. Проте, нечіткі формулювання і великі права доступу викликають побоювання щодо конфіденційності.

Що робити користувачам

Експерти з кібербезпеки рекомендують уважно вивчити налаштування перед активацією нової опції. Якщо у вас є сумніви, "хмарне опрацювання" можна вимкнути в параметрах конфіденційності додатка Facebook.

Також слід завантажувати тільки ті фото, якими ви дійсно готові поділитися, і регулярно перевіряти дозволи, видані додатку.



Функція знаходиться в розділі "Вподобання" (фото: TechCrunch)

Чому це важливо

Нова функція наочно демонструє, наскільки тісно пов'язані питання приватності та розвиток технологій штучного інтелекту. Перед Meta стоїть складне завдання - впроваджувати інновації, не втрачаючи довіри користувачів.

Поки незрозуміло, як саме в довгостроковій перспективі будуть використовуватися особисті дані, експерти радять проявляти обережність і уважно стежити за оновленнями.