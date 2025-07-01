Facebook начал получать доступ к вашим личным фото: как отключить опасную функцию

Что это за функция и в чем риск

После активации новой опции Meta может анализировать фото на устройстве, даже если они не были загружены в социальную сеть. Компания объясняет это необходимостью "облачной обработки" для создания коллажей, тематических подборок и AI-редактирования изображений. Однако, согласно условиям, Meta получает доступ ко всему медиаконтенту в памяти телефона.

Функция пока проходит тестирование и постепенно внедряется в приложениях компании. Для ее активации необходимо согласие пользователя.

Тем не менее, идея о том, что искусственный интеллект Meta получает доступ к личным фото, вызывает обеспокоенность среди пользователей. На платформах X (Twitter) и Reddit люди выражают тревогу: несмотря на заявления Meta, фотографии могут использоваться для обучения нейросетей.



Эта функция предлагается пользователям Facebook при создании новой Истории (фото: TechCrunch)

Meta не исключает использование фото для обучения ИИ в будущем

Официальные представители Meta сообщили, что на данный момент изображения не используются для тренировки AI-моделей. Однако они не дали четкого ответа на вопрос, исключается ли такое использование в будущем.

В компании подчеркивают, что функция является добровольной и сопровождается пояснениями о том, какие именно данные используются. Тем не менее, нечеткие формулировки и обширные права доступа вызывают опасения относительно конфиденциальности.

Что делать пользователям

Эксперты по кибербезопасности рекомендуют внимательно изучить настройки перед активацией новой опции. Если у вас есть сомнения, "облачную обработку" можно отключить в параметрах конфиденциальности приложения Facebook.

Также следует загружать только те фото, которыми вы действительно готовы поделиться, и регулярно проверять разрешения, выданные приложению.



Функция находится в разделе "Предпочтения" (фото: TechCrunch)

Почему это важно

Новая функция наглядно демонстрирует, насколько тесно связаны вопросы приватности и развитие технологий искусственного интеллекта. Перед Meta стоит сложная задача - внедрять инновации, не теряя доверия пользователей.

Пока неясно, как именно в долгосрочной перспективе будут использоваться личные данные, эксперты советуют проявлять осторожность и внимательно следить за обновлениями.