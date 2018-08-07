Facebook планирует договориться с банками о расширении обслуживания клиентов

Пользователи некоторых финансовых компаний смогут связать свои финансовые счета с Facebook Messenger

Компания Facebook заявляет о переговорах с несколькими крупными финансовыми учреждениями Соединенных Штатов Америки (США) относительно возможности объединения денежных счетов клиентов с их Messenger. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей компании.

Так, в Facebook сообщили, что пользователи таких финансовых компаний, как PayPal (PYPL.O), Citibank (C. N) и American Express (AXP.N) смогут связать свои финансовые счета с Facebook Messenger и общаться с представителем службы поддержки клиентов.

Вместе с тем, согласно данным издания Wall Street Journal, Facebook просит банки распространить подробную финансовую информацию о своих клиентах, включая карточные операции и остатки на счетах.

"Важной частью этих партнерских отношений является сохранение информации людей в безопасности и тайне", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что главный специалист по безопасности социальной сети Facebook Алекс Стеймос уходит из компании.

Напомним, ранее также сообщалось, что акции Facebook обвалились на 24%.

Квартальный отчет компании оказался хуже, чем ожидали аналитики. Это первый случай с 2015 года, когда результаты стали хуже ожидаемых аналитиками.

В отчете сказано, что выручка компании за квартал смогла вырасти на 42% и достигла 13,2 млрд долларов, но аналитики рассчитывали, что этот показатель возрастет до 13,3 млрд.

Вместе с тем сообщалось, что компания Facebook потратила около 9 миллионов долларов на обеспечение личной безопасности и поездки Марка Цукерберга в 2017 году.