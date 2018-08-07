Facebook планує домовитися з банками про розширення обслуговування клієнтів

Користувачі деяких фінансових компаній зможуть пов’язати свої фінансові рахунки з Facebook Messenger

Компанія Facebook заявляє про переговори з кількома крупними фінансовими установами Сполучених Штатів Америки (США) про можливість поєднання грошових рахунків клієнтів з їхніми Messenger. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників компанії.

Так, в Facebook повідомили, що користувачі таких фінансових компаній, як PayPal (PYPL.O), Citibank (C.N) і American Express (AXP.N) зможуть пов’язати свої фінансові рахунки з Facebook Messenger та спілкуватися з представником служби підтримки клієнтів.

Разом з тим, згідно з даними видання Wall Street Journal, Facebook просить банки розповсюджувати детальну фінансову інформацію про своїх клієнтів, включаючи карткові операції і залишки на рахунках.

"Важливою частиною цих партнерських відносин є збереження інформації людей в безпеці і й таємниці", - зазначили у компанії.

Раніше повідомлялося, що головний фахівець з безпеки соціальній мережі Facebook Алекс Стеймос йде з компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що акції Facebook обвалилися на 24%.

Квартальний звіт компанії виявився гірше, ніж могли очікувати аналітики. Це перший випадок з 2015 року, коли результати стали гірше очікуваних аналітиками.

У звіті сказано, що виручка компанії за квартал змогла вирости на 42% і досягла 13,2 млрд доларів, але аналітики розраховували, що цей показник зросте до 13,3 млрд.

Разом з тим повідомлялося, що компанія Facebook витратила близько 9 мільйонів доларів на забезпечення особистої безпеки і поїздки Марка Цукерберга в 2017 році.