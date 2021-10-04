ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Facebook переживає найсерйозніший збій з 2008 року

Новость на русском →
Понеділок 04 жовтня 2021 23:26
Facebook переживає найсерйозніший збій з 2008 року Фото: сьогоднішній збій в роботі Facebook став найсерйознішим з 2008 року (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогоднішній збій в роботі Facebook став найсерйознішим з 2008 року. Тоді соцмережа відключилася через помилку приблизно на добу, але тоді у сервісу було всього 80 млн користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

В результаті глобального збою Facebook, Instagram і WhatsApp не працюють понад чотири години. Всі три платформи стали недоступні близько 19:00 за київським часом. В цей час число користувачів соцмережі налічує близько 3 млрд осіб.

Масштаб проблем сервісів і їх причина поки невідомі, "це вже стало найтривалішим відключенням для технологічного гіганта з 2008 року, коли Facebook був недоступний для 80 мільйонів користувачів близько доби".

У 2019 році аналогічна проблема тривала лише близько години. Тоді Facebook звинуватила в цьому зміну конфігурації сервера.

Нагадаємо, зі списком соцмереж і ресурсів, які перестали працювати, можна ознайомитися на РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook Instagram
NEWS
Соцмережі не працюють. Хто потрапив під глобальний збій (повний список)
Соцмережі не працюють. Хто потрапив під глобальний збій (повний список)
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів