Facebook отреагировал на сбой в работе приложений

Facebook сообщает, что компании известно о проблемах с доступом к приложениям и продуктам.

"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам", - говориться в сообщении.

Также там отметили, что работают над устранением неполадок и извинились перед пользователями за неудобства.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в нормальное русло, и приносим извинения за любые неудобства", - отметили в Facebook.