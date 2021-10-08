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Facebook отреагировал на сбой в работе приложений

Автор: Наталья Скороход

Компания Facebook отреагировала на сбой в работе приложений. Пользователям сообщают, что работы по устранению неполадок ведутся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Facebook в Twitter.

Facebook сообщает, что компании известно о проблемах с доступом к приложениям и продуктам.

"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам", - говориться в сообщении.

Также там отметили, что работают над устранением неполадок и извинились перед пользователями за неудобства.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в нормальное русло, и приносим извинения за любые неудобства", - отметили в Facebook.

Напомним, что в работе Facebook снова произошел сбой. Также возникли проблемы с Whatsapp в США и западной Европе.

Также сообщалось, что в работе Instagram произошел сбой. Проблемы возникли у пользователей мобильного приложения.

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