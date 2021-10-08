Facebook відреагував на збій в роботі додатків

Компанія Facebook відреагувала на збій в роботі додатків. Користувачам повідомляють, що роботи з усунення неполадок ведуться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Facebook у Twitter.
Facebook повідомляє, що компанії відомо про проблеми з доступом до додатків і продуктів.
"Ми знаємо, що у деяких людей виникають проблеми з доступом до наших додатків і продуктів", - йдеться в повідомленні.
Також там зазначили, що працюють над усуненням неполадок і вибачилися перед користувачами за незручності.
"Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в нормальне русло, і приносимо вибачення за будь-які незручності", - зазначили у Facebook.
Нагадаємо, що у роботі Facebook знову стався збій. Також виникли проблеми з Whatsapp в США і Західній Європі.
Також повідомлялося, що у роботі Instagram стався збій. Проблеми виникли у користувачів мобільного додатку.