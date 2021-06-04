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Facebook отменит привилегии для политиков из-за Трампа

Автор: Артур Родивилов

Компания Facebook планирует лишить политических деятелей привилегий при публикации сообщений в принадлежащих ей социальных сетях. Об изменениях объявят уже в пятницу 4 июня.

Об этом сообщает The Verge.

Решение связано с ограничением доступа экс-президента США Дональда Трампа в соцсети.

В начале мая надзорный совет Facebook поддержал решение о блокировке доступа Трампа к учетным записям в Facebook и Instagram после январского штурма сторонниками республиканца Капитолия.

Совет рекомендовал компании в шестимесячный срок решить, оставлять ли запрет в силе.

Руководству компании было также предложено не проводить четкую разграничительную черту между видными политиками и другими влиятельными пользователями при модерации.

Портал подчеркивает, что руководство Facebook в последние годы придерживалось принципа невмешательства, когда дело касалось публикаций политиков.

Глава соцсети Марк Цукерберг в ранее признал, что в отдельных случаях администраторы соцсети не принимали никаких мер в отношении публикаций, нарушающих правила, поскольку считали, что они представляют интерес для общественности, однако, пообещал частично отказаться от этой практики в будущем.

Издание отмечает, что политика невмешательства столкнулась с критикой пользователей, когда Трамп использовал Facebook для "провокаций" после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, а затем похвалил своих сторонников за штурм Капитолия. В Индии, крупнейшей стране Facebook по количеству пользователей, компания подверглась критике за то, что не приняла мер против насильственных комментариев от правящей партии.

Напомним, ранее в Facebook сообщили, что будут просить своих пользователей читать новости перед репостом. Тестирование такой функции уже началось.

Отметим, в апреле сообщалось, что хакеры слили в сеть данные более 500 млн пользователей Facebook.

Позже стало известно, что социальная сеть отказалась уведомлять пострадавших от слива данных о том, что их данные оказались в свободном доступе. В компании уточнили, что уязвимость была выявлена и устранена.

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