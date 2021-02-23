Facebook скасує обмеження для новин в Австралії

Facebook відновить доступ австралійських ЗМІ до соцмережі після того, як влада країни запропонувала поправки до закону, покликаного змусити технічних гігантів платити за медіа-вміст, що відображається на їхніх платформах.

Про це заявив у вівторок голова управління скарбницею Астралії Джош Фріденберг, передає Reuters .

Австралія та група соціальних мереж опинились у конфліктній ситуації понад тиждень тому після того, як уряд ухвалив законодавство, яке кидало виклик домінуванню Facebook та Alphabet Inc на ринку новинного контенту. Згідно із законом, соцмережа мала платити за розміщення на її сторінках новин. Через це Facebook заблокував весь вміст новин та кілька облікових записів уряду та управління з надзвичайних ситуацій.

Але після серії перемовин між Фріденбергом та генеральним директором Facebook Марком Цукербергом на вихідних було укладено угоду.

Австралія запропонує чотири поправки, які мають змінити обов’язковий арбітражний механізм, через який технічні гіганти не можуть домовитись з видавцями щодо справедливої ​​оплати за показ новин.

"Ми задоволені тим, що уряд Австралії погодився на низку змін та гарантій, що стосуються наших основних проблем щодо дозволу комерційних угод, які визнають цінність, яку надає наша платформа для видавців, у порівнянні з вартістю, яку ми отримуємо від них", - йдеться у повідомленні Facebook.

Поправки включають двомісячний період посередництва до втручання призначеного урядом арбітра, що надає сторонам більше часу для укладення приватної угоди.

Поправки також включають правило, згідно з яким враховується внесок інтернет-компанії до "стійкості австралійської індустрії новин" через наявні угоди.

"Ці поправки нададуть додаткову ясність цифровим платформам та компаніям із медіа-бізнесу щодо способу функціонування кодексу та зміцнять основу для забезпечення справедливої ​​винагороди для медіа-компаній", - зазначив Фріденберг.