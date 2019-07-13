Facebook оштрафуют на 5 млрд долларов из-за утечки данных, - WSJ

Фото: Facebook (из открытых источников)

Штраф может стать самым крупным в истории Федеральной торговой комиссии США

Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов (FTC) одобрила штраф для компании Facebook в размере 5 млрд долларов за утечку данных консалтинговой компании Cambridge Analytica. Об этом сообщили несколько источников, передает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Речь идет о событиях 2018 года, когда стало известно, что Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей соцсети без их ведома.

По информации газеты, регуляторы США одобрили соглашение с Facebook о выплате штрафа для урегулирования скандала с утечкой данных.

Издание отмечает, что если информация подтвердится, это будет рекордный штраф, который Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов когда-либо накладывала на технологические компании.

В Facebook и Федеральной торговой комиссии от комментариев отказались.

Напомним, в 2018 году власти Великобритании оштрафовали Facebook на 644 млн долларов за поведение компании во время скандала с компанией Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей. Расследование Офиса комиссара информации показало, что в период с 2007 по 2014 годы Facebook предоставлял личные данные разработчикам приложений без согласия пользователей.