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Facebook оштрафують на 5 млрд доларів через витік даних, - WSJ

Новини » Суспільство    13.07.2019 - 04:27
Facebook оштрафують на 5 млрд доларів через витік даних, - WSJ
Фото: Facebook (з відкритих джерел)

Штраф може стати найбільшим в історії Федеральної торгової комісії США

Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів (FTC) схвалила штраф для компанії Facebook у розмірі 5 млрд доларів за витік даних консалтинговій компанії Cambridge Analytica. Про це повідомили кілька джерел, передає РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Йдеться про події 2018 року, коли стало відомо, що Cambridge Analytica отримала доступ до особистих даних 87 млн користувачів соцмережі без їхнього відома.

За інформацією газети, регулятори США схвалили угоду з Facebook про виплату штрафу для врегулювання скандалу з витоком даних.

Видання зазначає, що якщо інформація підтвердиться, це буде рекордний штраф, який Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів коли-небудь накладала на технологічні компанії.

У Facebook та Федеральній торговій комісії від коментарів відмовилися.

Нагадаємо, в 2018 році влада Великої Британії оштрафувала Facebook на 644 млн доларів за поведінку компанії під час скандалу з компанією Cambridge Analytica і витоком даних користувачів. Розслідування Офісу комісара інформації показало, що в період з 2007 по 2014 роки Facebook надавав особисті дані розробникам застосунків без згоди користувачів.

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