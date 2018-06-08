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Facebook по ошибке обнародовал записи 14 млн пользователей 

НовостиТелеком & IT    08.06.2018 - 06:45
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

У пользователей изменились настройки конфиденциальности

Личные данные 14 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в общем доступе из-за ошибки в тестировании новых функций. Об этом информирует АР.

Ошибка программного обеспечения привела к публичной публикации информации, вне зависимости от предыдущих настроек.

Это последний скандал социальной сети, связанный с конфиденциальностью .

Из-за ошибки пользователи публиковали информацию не для ограниченного круга лиц, которые были указаны в предыдущих настройках, а в открытом доступе "для всех". Таким образом, если пользователь не заметил предложенной по умолчанию настройки, его публикации становились доступны более широкому кругу лиц.

Facebook уведомляет пользователей, которых коснулась ошибка, советуя просмотреть свои публикации.

Ошибка была активной с 18 мая по 27 мая. Хотя компания заявила, что 22 мая она остановила действие ошибки, она не смогла до конца изменить все сообщения до первоначальных параметров конфиденциальности.

Напомним, Илон Маск показал новую Tesla Model Y.

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Теги публикации: Facebook, конфиденциальность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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