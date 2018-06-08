Facebook помилково оприлюднив записи 14 млн користувачів

У користувачів змінилися налаштування конфіденційності

Особисті дані 14 млн користувачів соціальної мережі Facebook опинилися в загальному доступі через помилки в тестуванні нових функцій. Про це інформує АР.

Помилка програмного забезпечення призвела до публічної публікації інформації, незалежно від попередніх налаштувань.

Це останній скандал соціальної мережі, пов'язаний з конфіденційністю .

Через помилку користувачі публікували інформацію не для обмеженого кола осіб, які були вказані в попередніх параметрах, а у відкритому доступі "для всіх". Таким чином, якщо користувач не помітив запропонованої за замовчуванням налаштування, його публікації ставали доступні більш широкому колу осіб.

Facebook повідомляє користувачів, яких торкнулася ця помилка, і радять переглянути свої публікації.

Помилка була активною з 18 травня по 27 травня. Хоча компанія заявила, що 22 травня вона зупинила дію помилки, вона не змогла до кінця змінити всі повідомлення до початкових параметрів конфіденційності.

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