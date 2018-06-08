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Facebook помилково оприлюднив записи 14 млн користувачів

НовиниТелеком & IT    08.06.2018 - 06:45
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

У користувачів змінилися налаштування конфіденційності

Особисті дані 14 млн користувачів соціальної мережі Facebook опинилися в загальному доступі через помилки в тестуванні нових функцій. Про це інформує АР.

Помилка програмного забезпечення призвела до публічної публікації інформації, незалежно від попередніх налаштувань.

Це останній скандал соціальної мережі, пов'язаний з конфіденційністю .

Через помилку користувачі публікували інформацію не для обмеженого кола осіб, які були вказані в попередніх параметрах, а у відкритому доступі "для всіх". Таким чином, якщо користувач не помітив запропонованої за замовчуванням налаштування, його публікації ставали доступні більш широкому колу осіб.

Facebook повідомляє користувачів, яких торкнулася ця помилка, і радять переглянути свої публікації.

Помилка була активною з 18 травня по 27 травня. Хоча компанія заявила, що 22 травня вона зупинила дію помилки, вона не змогла до кінця змінити всі повідомлення до початкових параметрів конфіденційності.

Нагадаємо, Ілон Маск показав нову Tesla Model Y.

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Теги публікації: Facebook, конфиденциальность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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