Илон Маск показал новую Tesla Model Y

Производство Model Y начнется в 2010 году

Глава компании Tesla Илон Маск показал тизерное изображение новой модели Tesla. Об этом информируют Autocar.

Маск опубликовал изображение компактного кроссовера Model Y, презентация которого запланирована на 15 марта 2019 года. Производство Model Y начнется в 2010 году.

Генеральный директор Tesla оценивает заявки от компаний, предлагающих контракт на поставку деталей для Model Y. Вероятно, Маск будет подбирать компании еще более тщательно, чем обычно, учитывая недавние проблемы с поставками деталей, из-за которого были задержки во время производства Model 3.

Основаная на Model 3, Model Y будет небольшим внедорожником. Новое изображение демонстрирует, что автомобиль без зеркал заднего вида.

"Модель Y будет поставляться со значительно более совершенным суперкомпьютером, чем текущие модели Tesla", - говорится в сообщении.

Запуск коммерческих автомобилей Tesla станет частью генерального плана Part Deux - стратегии, которая предусматривает трансформацию сектора общественного транспорта. План был опубликован в 2016 году, через десять лет после первоначального генерального плана Tesla, в котором были предусмотрены запуски моделей S, Model X и Model 3.

Сборка Model Y будет происходить на заводе в Калифорнии, Фримонте. Цены на кроссовер будут начинаться от 45 тыс долларов.

Напомним, Маск анонсировал сайт по отслеживанию фейковых новостей "Pravda".