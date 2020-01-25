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СБУ обезвредила более 480 кибератак на государственные органы и инфраструктуру

Новости » Общество     25.01.2020 - 16:01
СБУ обезвредила более 480 кибератак на государственные органы и инфраструктуру
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также СБУ за год пресекла более тысячи веб-ресурсов, которые использовали в преступных целях

Служба безопасности Украины (СБУ) в 2019 году нейтрализовала более 480 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, за указанный период также пресекли более тысячи веб-ресурсов, которые использовали в преступных целях.

Сообщается, что СБУ привлекла к ответственности за антиукраинскую пропаганду 34 администраторов социальных сетей. Вступил в законную силу 21 судебный приговор.

В целом по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности в 2019 году начали 339 уголовных производств, в том числе: 158 за преступления в сфере использования компьютерных систем (ст. 361, ст. 362 Уголовного кодекса Украины); 34 за преступления против основ национальной безопасности (ст. 109, ст. 110 УК).

Напмним, ранее сотрудники киберполиции разоблачили 35-летнего харьковского предпринимателя, который продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах.

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