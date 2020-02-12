Facebook звинуватив розвідку РФ у поширенні дезінформації проти України

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Facebook заблокував понад 100 фальшивих акаунтів російської розвідки

Facebook призупинив створення мережі облікових записів, що використовуються військовою розвідкою Російською Федерацією для поширення неправдивої інформації проти України та інших країн Східної Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Facebook.

Як зазначили в Facebook, ті, хто стояли за створенням облікових записів намагалися приховати свою особистість.

"Хоча люди, які стоять за цією мережею, намагалися приховати свою особистість і координацію, наше розслідування виявило зв'язку з російськими військовими розвідувальними службами", - повідомили в компанії.

За словами глави Facebook за політику в галузі кібербезпеки Натаніеля Глайхера, під час останньої російської операції було використано більше 100 облікових записів в Facebook і на інших платформах, для створення фальшивих персон, часто зображують із себе журналістів в цільових країнах. Після цього вони намагалися поширювати неправдиві відомості через ЗМІ та політиків.

"Ми давно знаємо, що ці люди шукають справжні голоси, щоб посилити їх розповіді. Це скоріше класична розвідувальна операція, метою якої є маніпулювання ключовими людьми для досягнення високого ефекту", - сказав Глайхер.

Також у Facebook призупинив роботу двох інших груп акаунтів, не пов'язаних з російської операцією. Один був пов'язаний з раніше ідентифікованої іранської мережею, яка націлена на Сполучені Штати, а інший - на піар-компанію у В'єтнамі.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія використовує Україну як майданчик для випробувань кібератак. зокрема, російська група Gameredon атакувала 5 тисяч об'єктів в Україні.

Також повідомлялося, що СБУ знешкодила більше 480 кібератак на державні органи та інфраструктуру. Також СБУ за рік припинила більше тисячі веб-ресурсів, які використовували в злочинних цілях.