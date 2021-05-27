Facebook назвал Россию крупнейшим источником фейков. Украина входит в топ-5

В документе говорится, что с 2017 года Facebook удалил более 150 сетей ботов. Из них 27 связаны с Россией, а 23 - с Ираном. Для примера в США за это время было зафиксировано только 9 таких сетей.

При этом именно США остаются основной мишенью для скоординированных кампаний за иностранное влияние. В частности, с 2017 по 2020 год зафиксировано 26 таких попыток, при этом Украина здесь идет на втором месте.

В то же время, по данным Facebook, многие кампании были нацелены на собственных граждан. Так, например, третьей по распространенности скоординированных пропагандистских кампаний является Мьянма, когда правительство принимало жесткие меры против этнической группы рохинджа.

Украина в этом списке по влиянию на собственных граждан занимает пятое место.