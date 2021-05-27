Facebook назвав Росію найбільшим джерелом фейків. Україна входить до топ-5

У документі говориться, що з 2017 року Facebook видалив понад 150 мереж ботів. З них 27 пов'язані з Росією, а 23 - з Іраном. Для прикладу в США за цей час було зафіксовано тільки 9 таких мереж.

При цьому саме США залишаються основною мішенню для скоординованих кампаній за іноземний вплив. Зокрема, з 2017 по 2020 рік зафіксовано 26 таких спроб, при цьому Україна тут йде на другому місці.

У той же час, за даними Facebook, багато кампаній були націлені на власних громадян. Так, наприклад, третьою за поширеністю скоординованих пропагандистських кампаній є М'янма, коли уряд вживав жорстких заходів проти етнічної групи рохінджа.

Україна в цьому списку за впливом на власних громадян займає п'яте місце.