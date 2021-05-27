Facebook назвав Росію найбільшим джерелом фейків. Україна входить до топ-5

Росія та Іран є двома основними джерелами фейків у соціальній мережі Facebook. До п'ятірки лідерів у цій сфері входить Україна.
Про це йдеться в дослідженні Facebook.
У документі говориться, що з 2017 року Facebook видалив понад 150 мереж ботів. З них 27 пов'язані з Росією, а 23 - з Іраном. Для прикладу в США за цей час було зафіксовано тільки 9 таких мереж.
При цьому саме США залишаються основною мішенню для скоординованих кампаній за іноземний вплив. Зокрема, з 2017 по 2020 рік зафіксовано 26 таких спроб, при цьому Україна тут йде на другому місці.
У той же час, за даними Facebook, багато кампаній були націлені на власних громадян. Так, наприклад, третьою за поширеністю скоординованих пропагандистських кампаній є М'янма, коли уряд вживав жорстких заходів проти етнічної групи рохінджа.
Україна в цьому списку за впливом на власних громадян займає п'яте місце.
Нагадаємо, раніше Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, яка видавала себе за журналістів.
Також стало відомо, що ЄС хоче заборонити Facebook і Google заробляти на дезінформації.