Facebook изменил приложение Messenger

Иллюстративное фото (Facebook.messenger)

Начиная с сегодняшнего дня будет запущена новая, упрощенная версия Messenger

Руководство социальной сети Facebook объявило о запуске новой версии приложения для обмена сообщениями Messenger. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщении, размещенное в блоге соцсети.

Как сообщается, начиная с сегодняшнего дня будет запущена новая, упрощенная версия Messenger.

В Facebook отметили, что семь из 10 пользователей считают простоту интерфейса Messenger основным приоритетом. Как уточнили в соцсети, 62% пользователей заявили, что возможность оперативно отправлять сообщения укрепляют их отношения с друзьями.

"Очередная версия приложения стала четвертой по счету. В компании сообщили, что юзеры по всему миру смогут воспользоваться ею через несколько недель", - отмечается в сообщении.

The New Messenger Say to the new Messenger. We've simplified the experience to make it easier for you to find the features you like, connect with the people you care about, and personalize your conversations. Опубліковано Messenger Середа, 17 жовтня 2018 р.

Напомним, компания Facebook планирует нанять главой департамента, отвечающего за коммуникации и внутреннюю политику, британского политика Ника Клегга.

Как отмечает FT, Марк Цукерберг несколько месяцев уговаривал Клегга перейти в Facebook. Британский политик согласился, когда ему пообещали, что он будет отвечать за глобальную стратегию технологической компании.

Ранее коалиция групп по защите прав детей обвинила компанию Facebook в незаконном сборе данных о детях с помощью мобильного приложения Messenger Kids.

Отметим, Facebook грозит более 1,5 млрд долларов штрафа за взлом аккаунтов. Facebook может заплатить за взлом аккаунтов до 4% своего дохода.