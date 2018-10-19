Facebook нанял пиарщиком экс-зама британского премьера

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Марк Цукерберг несколько месяцев уговаривал Клегга перейти в Facebook

Компания Facebook планирует нанять главой департамента, отвечающего за коммуникации и внутреннюю политику, британского политика Ника Клегга. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Financial Times.

По данным издания, Клегг переедет в Кремниевую долину уже в январе. Клегг - бывший лидер британских либерал-демократов, в 2010–2015 годах был заместителем премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. У Клегга также есть опыт работы в структурах ЕС: он был членом Европарламента с 1999 по 2004 год и входил в состав британской комиссии, которая вела переговоры с ЕС по вопросам торговли.

Как отмечает FT, Марк Цукерберг несколько месяцев уговаривал Клегга перейти в Facebook. Британский политик согласился, когда ему пообещали, что он будет отвечать за глобальную стратегию технологической компании.

Приход бывшего замминистра Великобритании в технологическую компанию будет неожиданным как для британского политического истеблишмента, так и для ИТ​-индустрии, пишет газета. Вероятно, Facebook рассчитывает использовать опыт Клегга в Брюсселе, так как может столкнуться с потенциальными ограничениями в своей работе со стороны европейских регуляторов, отмечает FT.

Напомним, коалиция групп по защите прав детей обвинила компанию Facebook в незаконном сборе данных о детях с помощью мобильного приложения Messenger Kids.

Отметим, Facebook грозит более 1,5 млрд долларов штрафа за взлом аккаунтов. Facebook может заплатить за взлом аккаунтов до 4% своего дохода.