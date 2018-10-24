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Facebook змінив додаток Messenger

Новини » Телеком & IT    24.10.2018 - 08:25
Ілюстративне фото (Facebook.messenger)
Ілюстративне фото (Facebook.messenger)

Починаючи з сьогоднішнього дня буде запущена нова, спрощена версія Messenger

Керівництво соціальної мережі Facebook оголосило про запуск нової версії програми для обміну повідомленнями Messenger. Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення, розміщене в блозі соцмережі.

Як повідомляється, починаючи з сьогоднішнього дня буде запущена нова, спрощена версія Messenger.

У Facebook відзначили, що сім з 10 користувачів вважають простоту інтерфейсу Messenger основним пріоритетом. Як уточнили в соцмережі, 62% користувачів заявили, що можливість оперативно відправляти повідомлення зміцнюють їх відносини з друзями.

"Чергова версія програми стала четвертою за рахунком. У компанії повідомили, що користувачі по всьому світу зможуть скористатися нею через кілька тижнів", - наголошується в повідомленні.

 
The New Messenger

Say to the new Messenger. We've simplified the experience to make it easier for you to find the features you like, connect with the people you care about, and personalize your conversations.

Опубліковано Messenger Середа, 17 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, компанія Facebook планує найняти головою департаменту, що відповідає за комунікації та внутрішню політику британського політика Ніка Клегга.

Як зазначає FT, Марк Цукерберг кілька місяців вмовляв Клегга перейти в Facebook. Британський політик погодився, коли йому пообіцяли, що він буде відповідати за глобальну стратегію технологічної компанії.

Раніше коаліція груп по захисту прав дітей звинуватила компанію Facebook в незаконному зборі даних про дітей з допомогою мобільного додатку Messenger Kids.

Зазначимо, Facebook загрожує понад 1,5 млрд доларів штрафу за злом акаунтів. Facebook може заплатити за злом акаунтів до 4% свого доходу.

 

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