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Facebook и Instagram заблокировали страницы патронатной службы "Азова"

Фото: Instagram и Facebook заблокировали патронатную службу "Азова" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Социальные сети Facebook и Instagram заблокировали страницы патронатной службы полка "Азова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал службы.

Отмечается, что компания Meta, которая управляет соцсетями, указала, что страницы были заблокированы из-за нарушения правил, однако точной причины не назвала.

"Причины блокировки - как всегда абстрактные отмазки о нарушении правил без какой-либо конкретизации. Мы убеждены, что удаления страниц не справедливы", - говорится в сообщении.

Патронатная служба призвала пользователей подписаться на свой официальный Telegram-канал "Ангелы Азова" и распространять информацию в соцсетях.

Блокирование информации о войне в Украине

Стоит отметить, что соцсети Facebook и Instagram с начала полномасштабного вторжения начали активно блокировать украинских пользователей. Самой распространенной причиной был "чувствительный" контент о войне.

Украина в мае официально обратилась к Meta относительно блокировок, а в компании пообещали, что ограничений станет меньше.

Однако 9 августа Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" и ряд других аккаунтов, которые связаны с полком "Азов". После обращения Минцифры аккаунт восстановили.

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