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Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби "Азову"

Фото: Instagram та Facebook заблокували патронатну службу "Азову" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Соціальні мережі Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби полку "Азову".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал служби.

Зазначається, що компанія Meta, яка керує соцмережами, вказала, що сторінки були заблоковані через порушення правил, проте точної причини не було названо.

"Причини блокування - як завжди абстрактні відмазки про порушення правил без будь-якої конкретизації. Ми переконані, що видалення сторінок не справедливі", - йдеться у повідомленні.

Патронатна служба закликала користувачів підписатися на свій офіційний Telegram-канал "Янголи Азову" та поширювати інформацію у соцмережах.

Блокування інформації про війну в Україні

Варто зазначити, що соцмережі Facebook та Instagram з початку повномасштабного вторгнення почали активно блокувати українських користувачів. Найпоширенішою причиною був "чутливий" контент про війну.

Україна у травні офіційно звернулася до Meta щодо блокувань, а в компанії пообіцяли, що обмежень стане менше.

Проте 9 серпня Instagram видалив сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі" і ряд інших акаунтів, які пов'язані з полком "Азов". Після звернення Мінцифри акаунт відновили.

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