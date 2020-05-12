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Facebook і Instagram ввели функції для підтримки малого бізнесу

Новини » Hi-tech     12.05.2020 - 16:58
Facebook і Instagram ввели функції для підтримки малого бізнесу
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Дані функції з'явилися на час пандемії коронавірусу

У соціальних мережах Facebook і Instagram з'явилися функції для підтримки малого бізнесу під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання TechCrunch.

Як зазначається, Facebook представив новий розділ Businesses Nearby, в якому відображаються публікації компаній, які потребують підтримки. Користувач може налаштувати радіус (від 2 до 800 кілометрів) розташування фірм, відправити повідомлення або оформити доставку.

У компанії це назвали способом "швидше знаходити необхідні продукти та послуги". Компанії при цьому отримують підтримку і генерують трафік.

Зазначимо, що в Україні функція поки що не працює.

В Instagram підтримати малий бізнес можна з допомогою stories. У меню з'явився спеціальний стікер Support Small Business, до якого прив'язано посилання на профіль компанії, а також видні останні фотографії. Натиснувши на наклейку, користувач може перейти на сторінку компанії та оформити замовлення. В Україні цей сервіс вже запущений.

Нагадаємо, раніше засновник Facebook Марк Цукерберг повідомив, що додатками компанії користується 3 мільярди інтернет-користувачів, що становить 2/3 від загального числа в усьому світі.

Як писало РБК-Украина, раніше Facebook запустив сервіс відеодзвінків Messenger Rooms через зростаючу популярність таких додатків під час пандемії коронавірусу.

Теги Новини України FacebookInstagramКоронавірус
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