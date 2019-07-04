Facebook и Instagram сообщили о возобновлении работы сервисов

Иллюстративное фото (pixabay)

Неполадки в работе соцсетей устранены на 100%

Руководство социальных сетей Facebook и Instagram сообщило о полном возобновлении работы после глобального сбоя в работе сервисов. Как передает РБК-Украина, об этом указано в микроблогах соцсетей в Twitter.

Команды сервисов объявили, что проблема с загрузкой изображений и видео устранена на 100%.

"Ранее некоторые люди и компании столкнулись с проблемами при загрузке или отправке изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Эта проблема решена, мы должны были вернуться на 100% для всех", - сообщила команда Facebook.

Напомним, в работе социальных сетей Instagram и Facebook днем 3 июля произошел сбой по всему миру. По данным сервиса Downdetector, сбой наблюдался в среду в ряде стран мира, в том числе и в Украине. Большинство пользователей сообщали о проблемах с отображением картинок. Также были жалобы на работу новостных лент и сложности со входом в аккаунты.

В июне этого года уже наблюдались сбои в работе Instagram. На неполадки жаловались пользователи из Украины, США, Франции, Испании, Греции и Германии. Добавим, в марте этого года Facebook и Instagram пережили крупнейшие сбои. Согласно данным сервиса Downdetector, проблема была глобальной.