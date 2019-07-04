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Facebook і Instagram повідомили про відновлення роботи сервісів

Новини » Телеком & IT    04.07.2019 - 03:30
Facebook і Instagram повідомили про відновлення роботи сервісів
Ілюстративне фото (pixabay)

Неполадки в роботі соцмереж усунуто на 100%

Керівництво соцмереж Facebook і Instagram повідомила про повне відновлення роботи після глобального збою в роботі сервісів. Як передає РБК-Україна, про це зазначено в мікроблогах соцмереж Twitter.

Команди сервісів оголосили, що проблема з завантаженням зображень і відео усунута на 100%.

"Раніше деякі люди і компанії зіткнулися з проблемами при завантаженні або завантаження зображень, відео та інших файлів у наших програмах. Ця проблема вирішена, ми повинні були повернутися на 100% для всіх", - повідомила команда Facebook.

Нагадаємо, роботі соціальних мереж Instagram і Facebook вдень 3 липня стався збій по всьому світу. За даними сервісу Downdetector, збій спостерігався у середу в низці країн світу, у тому числі і в Україні. Більшість користувачів повідомляли про проблеми з відображенням картинок. Також були скарги на роботу новинних стрічок і проблеми зі входом в акаунти.

У червні цього року вже спостерігалися збої в роботі Instagram. На неполадки скаржилися користувачі з України, США, Франції, Іспанії, Греції та Німеччини. Додамо, що в березні цього року Facebook і Instagram пережили найбільші збої. Згідно з даними сервісу Downdetector, проблема була глобальною.

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