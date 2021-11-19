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В Facebook и Instagram начались глобальные сбои

Автор: Сергей Пышкин

В пятницу, 19 ноября, пользователи Instagram и Facebook начали жаловаться на проблемы с работой сервисов. Причины сбоя пока неизвестны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Согласно данным сервиса, проблемы в работе Facebook наблюдаются на территории западной Европы, а именно в Великобритании, Польши, Германии, Нидерландах, Франции, Италии, Хорватии и Венгрии. В то же время сбои отмечают и в западной и восточной частях США.

Фото: глобальные сбои в работе Facebook (Getty Images)

Также пользователи жалуются и на работу Instagram. О проблемах с доступом к фотоблогу сообщают из Германии, Чехии, Польши, Франции, Великобритании, Италии, Бразилии и Чили. Однако больше всего жалоб поступает именно из Лос-Анджелеса и Вашингтона.

Фото: глобальные сбои в работе Instagram (Getty Images)

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