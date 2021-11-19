У Facebook та Instagram почалися глобальні збої

Згідно з даними сервісу, проблеми у роботі Facebook спостерігаються на території західної Європи, а саме в Великобританії, Польщі, Німеччині, Нідерландах, Франції, Італії, Хорватії й Угорщини. Водночас збої відзначають й в західній та східній частинах США.

Фото: глобальні збої у роботі Facebook (Getty Images)

Також користувачі скаржаться й на роботу Instagram. Про проблеми з доступом до фотоблогу повідомляють з Німеччини, Чехії, Польщі, Франції, Великобританії, Італії, Бразилії та Чилі. Однак найбільше скарг надходить саме з Лос-Анджелесу й Вашингтону.

Фото: глобальні збої у роботі Instagram (Getty Images)