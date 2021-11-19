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У Facebook та Instagram почалися глобальні збої

Автор: Сергій Пишкін

У п'ятницю, 19 листопада, користувачі Instagram та Facebook почали скаржитися на проблеми з роботою сервісів. Причини збою наразі невідомі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Згідно з даними сервісу, проблеми у роботі Facebook спостерігаються на території західної Європи, а саме в Великобританії, Польщі, Німеччині, Нідерландах, Франції, Італії, Хорватії й Угорщини. Водночас збої відзначають й в західній та східній частинах США.

Фото: глобальні збої у роботі Facebook (Getty Images)

Також користувачі скаржаться й на роботу Instagram. Про проблеми з доступом до фотоблогу повідомляють з Німеччини, Чехії, Польщі, Франції, Великобританії, Італії, Бразилії та Чилі. Однак найбільше скарг надходить саме з Лос-Анджелесу й Вашингтону.

Фото: глобальні збої у роботі Instagram (Getty Images)

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