Facebook и Google начали обсуждать с США методы борьбы с коронавирусом

Власти США начали обсуждать с Facebook, Google и другими технологическими компаниями возможность передавать данные о местоположении пользователей, которые фиксируют их смартфоны для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщается, эти данные можно будет использовать при изучении картины распространения инфекции, а так же определить места большого скопления людей и отслеживать, соблюдают ли они достаточную дистанцию друг от друга, чтобы избежать заражения.

В Facebook отказались говорить о возможном сотрудничестве с правительством США по коронавирусу, но они напомнили, что ранее созданные карты, отслеживающие плотность населения, уже больше года позволяют чиновникам реагировать на вспышки инфекции.

В Google изучают, как анонимные данные о геолокации могут помочь в борьбе с коронавирусом, в том числе будут ли тут полезны данные по плотности трафика в картах.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" со вторника, 17 марта, вступил в силу.