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Facebook и Google могут обязать ужесточить защиту детей

Автор: Сергей Пышкин

Сенаторы обеих партий США представили законопроект, который может обязать онлайн-платформы усилить меры касаемо защиты несовершеннолетних. Речь идет, например, о случаях с суицидом, пищевыми расстройствами или же пристрастием к наркотическим веществам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

"Закон об онлайн-безопасности детей" призван серьезно повлиять на политику масштабных онлайн-платформ.

В то же время комитет рассматривает дело касаемо исследований Meta, когда выяснилось, что ее платформы негативно влияют на несовершеннолетних, однако компания решила скрыть этот факт.

Согласно с законом, все компании будут иметь единые стандарты, которые будут направлены на пользователей сети младше 16 лет. Речь идет о внедрении ряда защитных инструментов, что позволит ограничить собираемы данные о них, отключать рекомендации на основе алгоритмов или же ввести ограничение на доступ к медиа. Более того, инструменты будут активированы при создании аккаунтов, а платформам будет запрещено предлагать их отключить.

Компании будут обязаны ежегодно публиковать отчет о рисках причинения вреда их сервисами, которые основаны на данных независимого аудита.

Так же закон распространится и на маленькие интернет-компании, поскольку "ответственность - не вопрос числа людей, просматривающих токсичный контент".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Facebook, впервые за 15 лет, изменил название новостной ленты.

Также на компанию Meta подал в суд штат Техас из-за ее технологии распознавания лиц.

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