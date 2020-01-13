Facebook и eBay будут удалять фейковые отзывы на своих площадках

Facebook и eBay пообещали принять меры по пресечению торговли поддельными и вводящими в заблуждение отзывами на своих сайтах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщили в британском управлении по конкуренции и рынкам (CMA), оба интернет-гиганта подписали соглашения, позволяющие лучше выявлять, расследовать и реагировать на фальшивые отзывы. Facebook и eBay также обязались принять меры по блокированию и предотвращению появления такого контента в будущем.

"Facebook согласился представить более надежные системы для обнаружения и удаления такого контента, а eBay усовершенствовал свои существующие фильтры, чтобы лучше идентифицировать и блокировать списки для продажи или обмена фейковыми отзывами", - говорится в сообщении.

В CMA отмечают, что фальшивые отзывы наносят существенный ущерб покупателям и бизнесу.

"Мы рады, что Facebook и eBay делают правильные вещи, взяв на себя обязательство решить эту проблему и помогая защитить свои сайты от сообщений с фальшивыми отзывами, - сказала исполнительный директор CMA Андреа Косчелли.

Напомним, ранее Facebook ужесточил меры против фейковых видео. Социальная сеть будет удалять видео с манипуляциями, а также созданные нейросетями.

Также РБК-Украина писало, что Facebook будет отслеживать фейковые новости перед выборами в США. Кроме того, соцсеть будет банить рекламу, которая призывает игнорировать выборы, а также добавлять ярлыки на фейковые фотографии и видео.