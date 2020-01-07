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Facebook ужесточил меры против фейковых видео

Новости » Телеком & IT     07.01.2020 - 12:18
Facebook ужесточил меры против фейковых видео
Фото: штаб-квартира Facebook (из открытых источников)

Facebook будет удалять видео с манипуляциями, а также созданные нейросетями

Социальная сеть Facebook ужесточила меры против распространения фейковых видео. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог руководства компании.

Сообщается, что Facebook будет удалять посты с видео, целью создания которых является манипуляция общественными взглядами.

"Хотя такие видео пока еще довольно редки в интернете, они представляют значительную опасность для нашей отрасли и общества, так как их используют все активнее", - отметила вице-президент Facebook Inc. Моника Бикерт.

Она также подчеркнула, что удаляться будут видео, отредактированные так, чтобы у пользователей сложилось впечатление будто человек на видео "сказал то, чего на самом деле не говорил". Кроме того, сообщается, что будут удалять так называемые deepfakes - видео, созданные с помощью нейросетей.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет отслеживать фейковые новости перед выборами в США. Кроме того, соцсеть будет банить рекламу, которая призывает игнорировать выборы, а также добавлять ярлыки на фейковые фотографии и видео.

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