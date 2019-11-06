Facebook допустив витік даних користувачів

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Деякі розробники, попри заборону, збирали дані користувачів

У американській компанії Facebook допустили витік даних користувачів соціальної мережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Як повідомляється, близько сотні розробників додатків для соцмережі, попри заборону компанії, отримали доступ до даних користувачів. В компанії заявили, що нові правила щодо даних користувачів не було повністю реалізовано, тому розробники змогли їх обійти.

Зазначається, що компанія Facebook звернулася до 11 розробників з проханням видалити дані користувачів, які ті отримали за останні 2 місяці. Однак в компанії не назвали додатків, які збирали інформацію про користувачів. Відомо, що додатки були створені доя курування соціальними мережами та потоковим відео.

Також в Facebook не уточнили, які саме дані збирали розробники.

Нагадаємо, раніше компанія Facebook звинуватила компанію-розробника NSO Group у стеженні за офіційними особами щонайменше 20 країн за допомогою додатку WhatsApp. Також NSO Group звинувачують у поширенні шкідливого програмного забезпечення.

Крім того, компанія Facebook погодилася виплатити штраф через скандал з консалтинговою компанією Cambridge Analytica, яка незаконно збирала дані британських користувачів соцмережі. Компанія Facebook погодилася виплатити 644 тис. доларів штрафу.