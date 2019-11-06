ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Facebook допустив витік даних користувачів

Новини » Телеком & IT     06.11.2019 - 15:08
Facebook допустив витік даних користувачів
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Деякі розробники, попри заборону, збирали дані користувачів

У американській компанії Facebook допустили витік даних користувачів соціальної мережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Як повідомляється, близько сотні розробників додатків для соцмережі, попри заборону компанії, отримали доступ до даних користувачів. В компанії заявили, що нові правила щодо даних користувачів не було повністю реалізовано, тому розробники змогли їх обійти.

Зазначається, що компанія Facebook звернулася до 11 розробників з проханням видалити дані користувачів, які ті отримали за останні 2 місяці. Однак в компанії не назвали додатків, які збирали інформацію про користувачів. Відомо, що додатки були створені доя курування соціальними мережами та потоковим відео.

Також в Facebook не уточнили, які саме дані збирали розробники.

Нагадаємо, раніше компанія Facebook звинуватила компанію-розробника NSO Group у стеженні за офіційними особами щонайменше 20 країн за допомогою додатку WhatsApp. Також NSO Group звинувачують у поширенні шкідливого програмного забезпечення.

Крім того, компанія Facebook погодилася виплатити штраф через скандал з консалтинговою компанією Cambridge Analytica, яка незаконно збирала дані британських користувачів соцмережі. Компанія Facebook погодилася виплатити 644 тис. доларів штрафу.

Facebook в тестовому режимі додав розділ з новинами Facebook відстежуватиме фейкові новини перед виборами в США
Новини України Facebookутечка данных
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся