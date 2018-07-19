Facebook не будет удалять сообщения, в которых отрицается Холокост

Вместе с тем, глава соцсети Facebook Цукерберг считает оскорбительным отрицание Холокоста

Социальная сеть Facebook не будет удалять сообщения пользователей, в которых отрицается Холокост. Об рассказал основатель и руководитель соцсети Марк Цукерберг в интервью Recode.

Так, он отметил, что считает оскорбительным отрицание Холокоста.

"Я еврей и есть много людей, которые отрицают, что Холокост был. Я нахожу это очень оскорбительным. Но, в конце концов, я не верю, что наша платформа должна убирать такое и я думаю, что есть вещи, которые разные люди понимают неправильно", - заявил Цукерберг.

Глава Facebook также пояснил, что не считает правильным удалять людей из соцсети даже в случае, когда они неоднократно ошибаются.

Zuckerberg says Facebook won't ban Holocaust deniers if they're not "intentionally getting it wrong" https://t.co/I9oommrFIv pic.twitter.com/s23YHDeVFE — The Hill (@thehill) July 18, 2018

В ноябре 2016 года прокуратура Мюнхена начала расследование против основателя Facebook Марка Цукерберга и топ-менеджеров компании по подозрению в пособничестве разжиганию межнациональной розни.

Среди обвиняемых, кроме Цукерберга, управляющий директор Шерил Сэндберг, вице-президент по вопросам политики в Европе Ричард Аллан и его берлинская коллега Ева-Мария Киршзипер.

Так, в иске отмечалось, что Facebook чаще всего не реагирует на такие требования или отвечает стандартными формулировками - содержимое не вызывает подозрений.