Facebook не буде видаляти повідомлення, в яких заперечується Голокост

Разом з тим, глава соцмережі Facebook Цукерберг вважає образливим заперечення Голокосту

Соціальна мережа Facebook не буде видаляти повідомлення користувачів, в яких заперечується Голокост. Про розповів засновник і керівник соцмережі Марк Цукерберг в інтерв'ю Recode.

Так, він зазначив, що вважає образливим заперечення Голокосту.

"Я єврей і є багато людей, які заперечують, що Голокост був. Я знаходжу це дуже образливим. Але, зрештою, я не вірю, що наша платформа повинна прибирати таке і я думаю, що є речі, які різні люди розуміють неправильно", - заявив Цукерберг.

Глава Facebook також пояснив, що не вважає правильним видаляти людей з соцмережі навіть у разі, коли вони неодноразово помиляються.

Zuckerberg says Facebook won't ban Holocaust deniers if they're not "intentionally getting it wrong" https://t.co/I9oommrFIv pic.twitter.com/s23YHDeVFE — The Hill (@thehill) July 18, 2018

У листопаді 2016 року прокуратура Мюнхена розслідування проти засновника Facebook Марка Цукерберга і топ-менеджерів компанії за підозрою в пособництві розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

Серед обвинувачених, крім Цукерберга, керуючий директор Шеріл Сендберг, віце-президент з питань політики в Європі Річард Аллан і його берлінський колега Єва-Марія Киршзипер.

Так, у позові зазначалося, що Facebook найчастіше не реагує на такі вимоги чи відповідає стандартними формулюваннями - вміст не викликає підозр.