ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Facebook будет удалять посты с дезинформацией о вакцине от коронавируса

США, Четверг 03 декабря 2020 20:00
Facebook будет удалять посты с дезинформацией о вакцине от коронавируса
Фото: протесты против масочного режима (wsj.com)
Автор: Роман Тверденко

Соцсеть Facebook решила удалять посты, которые будут содержать неправдивую информацию о вакцине от коронавируса. Так же будут поступать и в Instagram.

Об этом сообщает Facebook.

Компания будет руководствоваться выводами экспертов в сфере здравоохранения, которые опровергли различные альтернативные высказывания касательно вакцины от COVID-19.

В качестве примера поста к удалению Facebook рассказал об информации о том, что вакцина якобы содержит микрочипы. В целом же утверждается, что будут удалятся публикации, которые могут привести к "неминуемому физическому ущербу".

Ранее сообщалось, что в ООН считают, что различные образцы вакцины от коронавируса могут стать доступны уже в ближайшие месяцы. Все благодаря работе ученых со всего мира.

Ранее руководитель отдела по иммунизации при европейском отделении Всемирной организации здравоохранения Сиддхартха Датта заявил, что вакцину от коронавируса необходимо сделать доступной для всех. По его словам, к концу 2021 года объем вакцин составит 2 миллиарда доз.

Напомним, в ВОЗ заявили, что получили данные о вакцине от Pfizer и BioNTech и рассматривает их на предмет "возможного включения в список для использования в чрезвычайных ситуациях" - эталона для стран, разрешающих национальное использование.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Facebook

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь