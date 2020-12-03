ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Facebook буде видаляти пости з дезінформацією про вакцину від коронавірусу

США, Четвер 03 грудня 2020 20:00
Facebook буде видаляти пости з дезінформацією про вакцину від коронавірусу
Фото: протести проти масочного режиму (wsj.com)
Автор: Роман Тверденко

Соцмережа Facebook вирішила видаляти пости, які будуть містити неправдиву інформацію про вакцину від коронавірусу. Так само будуть надходити і в Instagram.

Про це повідомляє Facebook.

Компанія буде керуватися висновками експертів у сфері охорони здоров'я, які спростували різні альтернативні висловлювання щодо вакцини від COVID-19.

В якості прикладу поста до видалення Facebook розповів про інформацію про те, що вакцина нібито містить мікрочіпи. В цілому ж стверджується, що будуть видалятись публікації, які можуть призвести до "неминучої фізичного збитку".

Раніше повідомлялося, що в ООН вважають, що різні зразки вакцини від коронавірусу можуть стати доступні вже в найближчі місяці. Все завдяки роботі вчених зі всього світу.

Раніше керівник відділу по імунізації при європейському відділенні Всесвітньої організації охорони здоров'я Сіддхартха Датта заявив, що вакцину від коронавірусу необхідно зробити доступною для всіх. За його словами, до кінця 2021 року обсяг вакцин складе 2 мільярди доз.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що отримали дані про вакцину від Pfizer і BioNTech і розглядає їх на предмет можливого включення в список для використання в надзвичайних ситуаціях" - еталона для країн, що вирішують національне використання.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Facebook

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся